Espot afirma que Andorra no es pot "emmirallar" en França i Espanya en la nacionalitat

Andorra la VellaEl debat sobre la nacionalitat ha pres rellevància aquest dijous durant el ple de preguntes amb resposta oral del Govern del Consell General. Arran de dues recomanacions de França i Espanya relatives al dret a vot dels residents a les eleccions comunals, els anys de residència necessaris per accedir a la nacionalitat i a la doble nacionalitat, en el marc de l'avaluació d'Andorra en l'examen periòdic de les Nacions Unides, el Partit Socialdemòcrata (PS) ha interpel·lat l'executiu sobre aquestes qüestions. El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat l'encarregat de respondre. "No podem emmirallar-nos en altres països que són molt diferents, no esborrarem del mapa tot allò que ens defineix, ja que la seva normativa no tindria el mateix impacte a Andorra que la que pot tenir a França o Espanya. Si a Andorra hi hagués doble nacionalitat, el 90% dels ciutadans la tindrien, i així ser nacional seria simbòlic i, a més, pel que fa al vot resident hauria de ser recíproc", ha afirmat el cap de Govern. Per la seva banda, Judith Salazar (PS), que ha defensat l'accés de nacionalitat al cap de 10 anys de residència, ha afirmat que la doble nacionalitat es podria regular: "Parlem d'un procés d'integració, perquè molts residents no volen renunciar a la que tenen i, a més, si volem reciprocitat, primer hem d'aplicar-la nosaltres i després demanar-la", ha afirmat.

Espot, que ha negat que el seu executiu fos conservador, sinó més aviat progressista en les relacions internacionals, ha apel·lat a l'esperit constitucional per defensar la seva posició. "Les raons perduren, si es va fer així és per alguna cosa", ha sentenciat. El conseller general Carles Sánchez, també del PS –l'únic grup parlamentari que ha fet preguntes al Govern aquest dijous– ha preguntat al cap de Govern si no creia que era millor incrementar el nombre d'andorrans per tal que fossin la majoria de la població. En aquest sentit, Espot ha assegurat que el Govern feia esforços per augmentar la proporció de nacionals amb els residents de més de 20 anys, aquells que per llei poden accedir a la nacionalitat andorrana, facilitant el procés de naturalització amb la introducció de la formació per passar l'examen preceptiu.

Els comptes d'Andorra Turisme també han estat protagonistes durant la sessió de control al Govern, en un debat que ha enfrontat el conseller socialdemòcrata Roger Padreny i la ministre de Turisme, Verònica Canals, que ha explicat que els números del 2020 estan aprovats i s'han posat en coneixement de l'oposició. El PS li ha demanat que aposti per una nova política turística que tingui en compte les restriccions provocades per la pandèmia. Padreny li ha retret la partida destinada als dos espectacles del Cirque du Soleil que no s'han pogut celebrar i Canals li ha respost que aquests diners es destinaran a les inversions futures. En aquest sentit, la ministra ha explicat que l'Andorra Mountain Music d'enguany, que es presentarà properament, tindrà més actuacions, i que, conjuntament amb els comuns, s'apostarà per itineraris de natura, la gastronomia i l'Andorra Premium. "Volem un model turístic de més qualitat", ha assegurat.

L'eina digital que ha de fer possible el certificat verd també ha aparegut durant la sessió de control. Així, el PS ha demanat el motiu pel qual l’adjudicació de l’App Salut Andorra no s'havia fet per concurs públic. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat que el procediment havia estat "legal" pel procediment d'urgència perquè cal tenir-la operativa aquest mes de juny, amb l'objectiu que durant l'estiu els andorrans i residents es puguin moure amb seguretat en l'àmbit internacional. Ha explicat que el SAAS havia evaluat tres pressupostos, però que dos no podien garantir la rapidesa temporal i que l'eina, que inclourà totes les dades sanitàries de cada ciutadà, era suficientment curosa amb la protecció de les dades personals. La consellera Susanna Vela, per la seva banda, ha denunciat que el procés havia estat "poc ètic", ja que s'ha fet un "ús i abús" en la modalitat de contractació. "A Andorra hi ha moltes empreses capacitades per fer-ho i hem d'estar alerta de no caure en pràctiques corruptes amb l'excusa de la pandèmia", ha dit.

Del 40 al 30%

Abans de la sessió de preguntes a l'executiu, s'ha celebrat un ple previ per aprovar un nou projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària amb l'objectiu d'actualitzar la llei associada als lloguers dels locals comercials i de les empreses d'habitatge d'ús turístic, una mesura anunciada ja aquest dilluns per part del portaveu del Govern, Eric Jover. Així, els consellers generals, amb els vots favorables de la majoria (DA, L'A i CC) i la diputada no adscrita Carine Montaner, i amb l'abstenció del PS i Terceravia, han donat llum verda a prorrogar fins el mes de maig una disminució del lloguer de fins al 30%, un 10% menys del que està vigent en l'actualitat. Al mateix temps, el ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha explicat que els ERTOs es mantindran també fins el mes de maig i que el final de les mesures es preveu per al 30 de juny.