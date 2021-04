El Govern treballa per obtenir un certificat verd de vacunació homologat per la UE

Andorra la VellaLa UE ha informat que el certificat verd de vacunació no servirà per a una mobilitat lliure entre tots els països, sinó que serà una facilitat, ja que tots els països es volen salvaguardar per com estaran en el futur i la circulació es veurà limitada a les restriccions de cada estat en funció de la situació sanitària, ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover. De fet, ha manifestat que a nivell nacional, tant des del SAAS com des del ministeri de Salut s'està treballant per desenvolupar un certificat en paper o a través d'una aplicació, el qual pugui ser homologat per la UE.

Tanmateix, Jover ha manifestat que quan aquest certificat europeu estigui validat, l'andorrà es pot trobar en el procés d'homologació, i per "donar el màxim de solucions als nostres ciutadans perquè puguin tenir el mateix nivell de mobilitat" que els de la resta de països, s'està treballant amb un mecanisme transitori amb Espanya i França, el qual permeti que aquests estats emetin un certificat transitori pels ciutadans andorrans o que "ens donin accés als seus sistemes de certificació". Tal com ha informat el portaveu del Govern, aquest treball s'està duent a terme després d'observar que en la primera proposta de la UE a mitjans de març "les nostres casuístiques no quedaven establertes i vam fer els contactes informals perquè les consideracions necessàries per a Andorra poguessin estar introduïdes".