Espot aposta per una barreja entre ministres del seu primer mandat i noves cares

Andorra la VellaXavier Espot es troba preparant el seu pròxim gabinet al mateix temps que segueix portant les matèries de l’executiu en funcions. En una entrevista a Poble Andorrà, Espot ha comentat que la formació del nou Govern ha detenir una sèrie de factors en compte. Ha posat de manifest que “la idea és troba un cert equilibri entre continuïtat i renovació amb la premissa que hem d’aconseguir l’equip més preparat possible”.

Espot ha volgut diferenciar de forma substancial la situació actual de la que es va trobar fa quatre anys quan els demòcrates només tenien 11 consellers i van necessitar un oacte amb Ciutadans Compromesos i Liberals per poder governar. En aquell moment es van haver de cedir cinc ministeris (quatre a liberals i un al grup massanenc) i per tant el Cap de Govern va tenir una capacitat d’elecció molt limitada. Ara, en canvi, liberals no té ni assegurat entrar al Consell General perquè necessita que els demòcrates facin pujar un conseller d’Andorra la Vella o Ordino, fet que convertiria en parlamentari a Víctor Pintos o Marc Galabert, respectivament.

Actualment, Espot té un escenari molt diferent. En primer lloc vol veure “com queda el Consell General” respecte a quina és l’estratègia de tenir disponibles membres de la llista nacional o de les parroquials per ocupar càrrecs en l’executiu. En segon lloc, té clar que “la majoria absoluta ha de fer prevaldre (a l’hora de cercar ministres) les capacitats que les persones per davant dels pactes”.

En relació al resultat electoral, el Cap de Govern en funcions ha manifestat que la majoria absoluta estava dins de les previsions “però en la banda alta”. Espot ha reconegut que tenien una forquilla d’entre 11 consellers + dos de Ciuitadans Compromesos fins a una majoria absoluta que podia ser de 17. Per tant, “s’ha complert el nivell més alt de les expectatives i era un resultat difícil d’assolir”.