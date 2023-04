Espot assegura que té la meitat del Govern decidit i garanteix la paritat

AndorraXavier Espot ja té decidits la meitat dels dotze ministres que conformaran el proper Govern. Així ho ha assegurat aquest diumenge durant la seva visita a la fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella i ha afirmat, a més, que hi haurà paritat en el proper executiu, per la qual cosa seran sis homes i sis dones qui governaran el país durant els propers quatre anys. Malgrat aquest anunci, el cap de Govern en funcions no ha volgut avançar més detalls, assegurant que "s'ha d'anar a poc a poc i amb bona lletra" i, per tant, abans d'anunciar de manera definitiva el proper Govern, cal determinar els membres de la Sindicatura, constituir el Consell General i els grups parlamentaris, i després els ministres, els secretaris d'Estat i els càrrecs de relació especial, per la qual cosa "encara queda molta teca per endavant". Pel que fa al gabinet ministerial, ha apuntat que "la meitat ja els sé", però, tot i això, no ha volgut avançar noms perquè "no volem treure protagonisme al Consell en aquesta primera etapa legislativa".

En resposta als mitjans de comunicació, també s'ha pronunciat sobre la participació en el Govern d'Acció i Liberals. En aquest sentit, ha dit que "la idea mai ha estat fer un executiu només de DA, ja que una de les bondats del nostre projecte polític és que tenir el carnet del partit no és un requisit suficient per accedir a un càrrec institucional ni a l'hora de ser ministre". Així doncs, ha posat en relleu que la voluntat és que qui entri a formar part del Govern "tingui una proximitat a la nostra formació política", malgrat que el més important és que la persona escollida tingui la capacitació tècnica suficient "i sigui la millor persona disponible en aquell moment per ocupar aquell càrrec". Des d'aquest punt de vista, per tant, "a ningú se li escapa que el Govern no estarà conformat només per afiliats o simpatitzants de Demòcrates", però també està clar que "defugirem de les quotes de partit".

És per aquest motiu que "si resulta que hi ha una persona de l'àmbit d'Acció o Liberals que compleixi amb aquests requisits jo no ho veig amb mals ulls, independentment de les decisions que els partits puguin adreçar als seus militants". En el cas de Liberals, "ja han dit que no volen formar part del Govern" i, per tant, "crec que serà complicat que hi hagi algun ministre liberal", tot i que si es dona el cas, "jo no m'oposaré". Quant a Acció, "segurament és més fàcil en el sentit que ells ja han dit que volen participar de la governabilitat i integrar-se al grup parlamentari de DA, però tampoc hi ha cap exigència específica que hagin de tenir 1 o 2 ministres". En aquest cas, però, ha recordat que Judith Pallarés ja ha manifestat obertament no voler formar part del proper executiu.