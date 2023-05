Espot jura com a Cap de Govern

Andorra la VellaXavier Espot ha jurat aquest matí com a nou Cap de Govern d’Andorra després d’haver vençut en el debat d’investidura davant la candidatura alternativa de Cerni Escalé. Espot ha optat per la fórmula de jurament i no la de promesa ja que tenia les dues opcions. L’habitatge serà el gran repte de la legislatura, tot i que durant la sessió s’han citat la millora del poder adquisitiu, la reforma de les pensions o l’acord d’associació amb la Unió Europea. Tot i que la major part dels ministres s’han anat avançant, aquesta tarda hi haurà a dos quarts de quatre una compareixença on Espot donarà a conèixer el seu gabinet al complet.

El M.I. Sr. Xavier Espot Zamora acaba de jurar el càrrec de Cap de Govern per segon mandat consecutiu davant el Síndic General.#ConsellGeneral pic.twitter.com/DLUBqRdzJx — Consell General (@ConsellGeneral) 15 de mayo de 2023