Espot no descarta la inclusió de membres d'Acció i Liberals a l'executiu més endavant

Andorra la VellaEl novament escollit com a cap de Govern Xavier Espot ha assegurat en declaracions a La Rèplica, d'RTVA, que no descarta que Acció i Liberals entrin a l'executiu més endavant, "quan es vagin curant les ferides". Un fet que, aclareix, servirà per fer noves aproximacions entre les tres forces.

Espot també ha insistit en la necessitat, tal com ho va fer al seu discurs d'investidura, d'anar de pressa en l'assoliment dels pactes d'estat. De fet, el Consell de Ministres preveu aprovar dimecres l'esborrany de l'acord d'associació amb la Unió Europea. El faran arribar a la resta de forces polítiques de forma que també puguin estudiar-lo.

El cap de Govern vol que totes les parts comencin a construir posicions negociadores, principalment per als aspectes que requereixen arbitratge polític, com les telecomunicacions i la immigració. Pel que fa al pacte de les pensions, es continuarà treballant amb el nou parlament. El de salut, per altra part, es vol articular amb els sectors sanitaris.

En matèria d'habitatge, Espot avança que la nova llei de congelació de lloguers inclourà excepcions de les pròrrogues en alguns casos, descartant per ara un aixecament generalitzat.