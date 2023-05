Espot presidirà Andora Telecom i FEDA per donar "rellevància política" a aquests temes en les negociacions amb la UE

Andorra la VellaTal com ja es va anunciar, el cap de Govern, Xavier Espot, ostentarà els càrrecs de president del consell d'administració d'Andorra Telecom i FEDA. El cap de de l'executiu ja va avançar que d'aquesta manera els temes estratègics en les negociacions amb la Unió Europea com seran les telecomunicacions i l'energia quedarien sota la seva responsabilitat, un aspecte que ha refermat el ministre portaveu, Guillem Casal, que ha afegit que així es dona "rellevància política" a aquests "serrells" de les negociacions en les que caldrà una "solució política". En aquest sentit, ha manifestat que "l'encaix polític" serà "més fàcil". Juntament amb Espot estarà al consell d'administració d'Andorra Telecom el ministre de Finances, Ramon Lladós, com a vicepresident, i com a vocals hi haurà el ministre de Turisme i Comerç, Enric Torres; el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; el director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal i el cap de l'oficina digital, Cesar Marquina. Pel que fa al consell d'administració de FEDA, acompanyarà Espot el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i com a vocals hi haurà el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la cap de Gabinet, Sílvia Calvó, a més del director general de FEDA, Albert Moles i la directora financera, Marta Suñé.

Casal ha volgut incidir en el fet que per ostentar aquests càrrecs cap dels integrants dels consells d'administració perceben ni retribució, ni suplements, ni dietes, ni "beneficis suplementaris" i quant a la composició ha defensat que és "equiparable" a la que tenia en la legislatura anterior. El fet que s'incorpori Torres al consell d'administració d'Andorra Telecom es fa per aprofitar "el seu bagatge" després de vuit anys de ser-ne membre, la mateixa circumstància que ha defensat en el cas de Calvó a FEDA.

I si bé aquests càrrecs no són remunerats Casal ha estat qüestionat pels mitjans de comunicació pels de relació especial dependents del cap de Govern i que han estat publicats aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Aquests càrrecs suposaran una despesa mensuals que supera els 20.000 euros i no inclouen la cap de Gabinet, Sílvia Calvó, ni la consellera diplomàtica, Maria Ubach, ja que tal com ha recordat Casal no són càrrecs de relació especial i, per tant, els seus salaris no tenen per què sortir publicats al butlletí oficial. Cal destacar que entre aquests llocs de relació especial hi ha Maria Baró, que percep un salari mensual brut de 3.240 euros i Creu Rossell, amb un salari de 4.350 euros. A Comunicació hi haurà Xavier Palma, amb 5.181 euros i Carlos Gallardo, Miquel Margalef i Clàudia Campos, tots tres amb un salari mensual brut de 2.685 euros.

Casal ha explicat que el salari d'Ubach correspondrà al que tindria en la plaça que tenia assignada a Afers Exteriors i ha puntualitzat que els salaris dels càrrecs de relació especial no han estat regulats per l'IPC perquè ja van ser actualitzats a principis d'any. En alguns casos, ha destacat que s'ha donat un increment salarial per una major competència adquirida, però ha emfasitza que en tot cas és "mínim".

Qüestionat sobre si ministres o el cap de Govern haurien de veure incrementat el seu salari, Casal ha defensat que quan s'accepta un càrrec d'aquestes característiques "el servei públic està al davant del salari".

De forma paral·lela, el Govern també ha validat aquest dimecres la designació de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, com a presidenta del patronat d'Andorra Recerca i Innovació; i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, com a vicepresident, tal com estipula Llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.

Negociacions amb la UE

Aprofitant els nomenaments dels consells d'administració i la responsabilitat del cap de Govern en les negociacions amb la UE, el portaveu de l'executiu ha estat qüestionat sobre l'impacte que pot tenir que Espanya celebri eleccions en el moment en què ostentarà la presidència europea i com pot influir en les negociacions de l'acord d'associació. Casal ha recordat que Andorra negocia directament amb Europa i en aquest sentit ha volgut traslladar "un missatge de tranquil·litat" perquè ha refermat que el calendari no s'ha vist afectat. Encara més, ha recordat que el mateix va passar quan França presidia la UE i que tampoc va tenir una afectació en les negociacions. "Els documents estratègics" durant la presidència francesa es van mantenir i passarà el mateix en l'espanyola, ha defensat.