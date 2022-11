Espot remarca que Higini Cierco ha presentat la querella tot just anunciar la seva reelecció

Andorra la VellaXavier Espot s'ha mostrat "molt tranquil" després d'haver-se fet públic que l'expropietari de BPA Higini Cierco li ha presentat una querella criminal per suposat tràfic d'influències i per la legislació que establia el percentatge del 10% d'accions del banc a partir de qual els passius dels accionistes quedaven vinculats a la resolució del banc. Cierco considera que aquesta legislació de la passada legislatura afectava directament a la seva família (75% del total del banc) i en canvi deixava fora la resta d'accionistes com la família d'Espot que tenien percentatge petits.

Espot ha destacat que quan van desenvolupar-se els fets (a partir del 2015 quan els Estats Units van fer la nora contra BPA) ell no era Cap de Govern sinó ministre de l'Interior. Ha assenyalat la 'coincidència' que uns fets que van tenir lloc fa prop de 8 anys derivin ara en una querella criminal que va ser presentada dijous al matí, unes hores després que dimecres al vespre Espot fes públic que es torna a presentar a la reelecció.

El Cap de Govern ha indicat que està convençut que la justícia triomfarà i que la veritat se sabrà. I per aquest motiu no està gens preocupat per la querella d'Higini Cierco.