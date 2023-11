Espot vol apujar al salari mínim més que l'espanyol

Andorra la VellaXavier Espot, el cap de Govern ha contestat la pregunta formulada per Pere Baró conseller general del grup socialdemòcrata i actual líder de la formació, on preguntava sobre que farà l'executiu per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania que ha tingut lloc els darrers anys. El passat dimecres va tenir lloc una protesta a les portes del Consell General mentre tenia lloc el debat d'Estat sobre l'habitatge on es van reunir unes 500 persones.

El Cap de Govern ha aprofitat la pregunta per defensar la tasca executada pel Govern durant l'anterior legislatura, exposant que, en còmput global, es va apujar un 22% el salari mínim interprofessional. Tanmateix, ha assegurat que la voluntat de l'executiu és incrementar el salari mínim per sobre de l'espanyol.