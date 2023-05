Esther Molné ostentarà el càrrec de ministra de Justícia i Interior

Andorra la VellaEsther Molné serà la nova ministra de Justícia i Interior i substituirà en el càrrec a Josep Maria Rossell. Molné, exbatlle, era la persona que finalment s'ha considerat que té el perfil més adequat i el millor coneixement del món jurídic. La finalització de la reforma de la Justícia és un dels temes més importants en aquest ministeri per a la legislatura actual. Molné havia estat, abans de consellers, secretària d'Estat de Justícia i Interior.

Molné havia de fer-se càrrec d'Afers Socials i Ladislau Baró de Justícia i interior, però al final el lauredià queda com a ministre de relacions institucionals. Possiblement s'afegirà un ministeri més a la cartera que encara està per determinar. Queda pendent, però qui quedarà com a titular d'Afers Socials.