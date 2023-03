Exvotants de Terceravia i ciutadans que no van participar en les darreres eleccions engruixen els electors d'Andorra Endavant

Andorra la VellaL'enquesta sobre intenció de vot feta per Andorra Recerca i Innovació donava més d'un 13% de vot a Andorra Endavant, el partit de Carine Montaner, el que situava la formació com la tercera força amb més suport darrere de demòcrates i socialdemòcrates+SDP i per davant de Concòrdia.

L'anàlisi del suport a Montaner mostra que té dos grans graners de vot. El primer és per aquells que no van votar en les eleccions anteriors o votaven nul. El 52% li arriben per aquesta via en la suma dels que van fer nul en els últims comicis (29,4%), els que no podien votar (16,3%) i els que no van votar (5,3%). El segon gran grup prové dels que van votar Terceravia (26,4%). Per tant el 80% dels suports provenen d'aquests dos grans grups. I hi ha un tercer, molt paradoxal, perquè el 14% dels seus votants provenen d'antics votants d'SDP. Si aquí s'afegeix el 5% que vindria del PS ja està gairebé el 100%. De la resta de formacions gairebé no 'hereta' votants.

La no presència de Terceravia en els comicis ha fet que el 60% dels seus exvotants no es manifestin respecte a qui donaran suport en els presents comicis. Dels que sí que han decidit el vot gairebé tres de cada quatre aposten per Montaner. I cap dels exvotants de Josep Pintat enquestats diu que donarà suport als liberals.