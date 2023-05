Fase d'"anàlisi tècnica" del Govern i la CASS per implementar el tercer pagador a la farmàcia dels majors de 65 anys

Andorra la VellaEl Govern i la CASS estan ara en fase "d'anàlisi tècnica" i logística per poder implementar el tercer pagador per als productes farmacèutics a les persones majors de 65 anys. En aquest sentit, des de l'executiu s'ha refermat les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, la setmana passada quan en l'assemblea de la Federació de la gent gran va manifestar que aquest estiu es vol tenir implementada aquesta mesura. D'aquesta manera, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha respost les crítiques dels farmacèutics que qüestionaven que aquesta mesura s'apliqui sense que hi hagi encara en marxa la recepta electrònica.

Casal ha defensat que el treball que s'està duent a terme actualment ha de permetre "culminar" la proposta "el més aviat possible" (Espot va dir a l'estiu). Qüestionat sobre la possibilitat que aquest tercer pagador s'ampliï a altres franges d'edat o col·lectius i fins i tot a la ciutadania en general, el portaveu de l'executiu ha destacat que des del Govern es va decidir fer-ho "només i de manera principal o inicial" als majors de 65 anys i que quan es tinguin resultats s'analitzarà si es pot ampliar aquest règim. "Ara estem treballant per solucionar allò que ens vam comprometre i ja mirarem si cal prosseguir endavant o no", ha defensat.