La fiscalia demana dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació per a Montaner per l'afer del sou de Costa

Andorra la VellaLa fiscalia demana dos anys de presó condicional i dos anys d'inhabilitació per a Carine Montaner perquè consideren que hi ha proves suficients per processar-la per revelació de secrets. Si acaba sent culpable, hauria de deixar l'escó al Consell General. Ferran Costa va reclamar 64.000 euros que no ha cobrat des que va renunciar al sou complementari que li pagava el partit.

Cal recordar que Carine Montaner formava part del partit liberal i que s'encarregava de la comptabilitat de l'organització. Un cop va passar a ser membre de Terceravia, Montaner, segons va explicar, va rebre per error els fulls dels sous dels liberals. Montaner va fer públic que cobrava un sou 'extra' del partit i Costa va haver de renunciar a aquest salari. Costa considera que la dada es va obtenir de forma il·lícita mentre Montaner defensa que la CASS va enviar el document per error.