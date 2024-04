Forné confirma que aquest estiu no hi haurà vols entre Palma i Andorra-la Seu

Andorra la VellaDavid Forné, Secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha confirmat que aquest estiu no hi haurà vols entre l'aeroport de Palma i el d'Andorra-la Seu d'Urgell a causa de la falta de disponibilitat d'aeronaus per part d'Air Nostrum. No obstant això, s'espera que la connexió es pugui realitzar a la tardor, i s'està treballant en el plec de bases per a això.

Tot i que el vol havia tingut èxit durant l'hivern, amb una ocupació del 70%, la seva continuïtat es descarta per a aquest estiu. El govern busca promoure l'aeròdrom de Montferrer i Castellbó com una forma de descongestionar el país, juntament amb altres iniciatives com la construcció d'un heliport i la possible arribada del ferrocarril.