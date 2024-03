González a l'expectativa de les converses trilaterals sobre el multifuncional

Andorra la VellaEl futur del multifuncional a Andorra la Vella està sota un intens debat, amb el cònsol major, Sergi González, anunciant una reunió trilateral entre el Comú, el FC Andorra i el Govern per definir els següents passos.

S’espera que el club presenti el seu projecte en aquesta trobada, marcant un punt crucial per a les futures decisions. Segons RTVA, la clarificació dels plans i la ubicació, el Comú iniciarà les negociacions per establir els seus drets respecte a aquest nou equipament. A més, es planteja una reunió amb els propietaris de la Borda Mateu, una de les ubicacions possibles per al multifuncional, en cas que aquesta opció sigui la triada.