Govern defensa que no persegueix Mendoza per les seves idees

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha estat qüestionat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre la qüestió de l'activista Vanessa Mendoza, després de les seves declaracions a la Generalitat i de les paraules de la comissària de drets humans del Consell d'Europa, DunjaMijatovic.

Casals ha estat contundent i insisteix que Govern no persegueix Mendoza per les seves idees, sinó per les seves calúmnies, al seu judici, pronunciades al seu discurs del 23 d'octubre del 2019 en el marc del comitè de les Nacions Unides per a la no discriminació de la dona. Quan es va debatre sobre la situació del Principat, Mendoza va pronunciar idees com que a Andorra es forçava les dones treballadores a tenir fills, que s'exercia de forma sistemàtica la violència contra la dona o que s'incapacitaven legalment dones que han avortat, tal com recorda el ministre.

Des de Govern es manté, per tant, que aquest procés judicial res té a veure amb els postulats que defensa l'activista, si no a aquestes declaracions produïdes ja quatre anys enrere. Insisteixen que ells no van denunciar com a tal, sinó que van traslladar les declaracions a la Fiscalia perquè fos aquesta la que valorés si allò podia incórrer en cap delicte. I que precisament per aquesta separació de poders, no faran cap valoració.

El ministre portaveu també ha volgut insistir en el compromís d'aquest Govern amb l'objectiu de despenalitzar l'avortament. Un pas que assegura que intentarà donar-se durant aquesta legislatura. Tot i això, recorda que és una decisió que afecta la nostra arquitectura institucional i que suposa un repte. A més, es veu bona voluntat des de totes les parts, inclosa l'eclesiàstica, per a fer passos endavant.