Govern farà la desviació de la Massana que costarà 18 milions

Andorra la VellaGovern ha decidit donar absoluta prioritat al vial de la Massana com a infraestructura fonamental per minimitzar les cues constants en la carretera que porta a aquesta parròquia i a Ordino. L’executiu engegarà l’obra aquest mateix any amb l’aprovació d’un projecte que serà més reduït de l’inicialment previst. Si el concepte inicial preveia un túnel a la Serra de l’Honor i un cost de 60 milions d’euros, el nou projecte elimina aquest túnel i deixa el cost final en 18 milions. Xavier Espot ha destacat que és imprescindible desdoblar el trànsit entre Ordino i la Massana. Al mateix temps, però no ha fet esment respecte a què la desviació de Sant Julià hagi de ser un projecte prioritari i, per tant, queda fora de la present legislatura.