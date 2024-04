Govern fa pública la versió en anglès de l'Acord d'Associació

Andorra la VellaGovern ha publicat el text de l’Acord en una versió en anglès. Aquest text que s’esperava no només a l’esfera política es pot consultar aquí: https://www.govern.ad/mes-informacio/comunicats-de-premsa/item/16566-publicats-els-textos-integres-de-l-acord-d-associacio-amb-la-unio-europea-en-angles

La Comissió Europea ha enviat avui als 27 membres el text de l’Acord, així com sobre la conclusió de l’Acord d’Associació entre la UE i Andorra i San Marino, respectivament. Al text publicat per part de la UE això representa “un pas clau cap a la ratificació de l’acord, marcant una fita important en els esforços de la UE per desenvolupar una relació especial amb els països veïns”.

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a Brussel·les el proper 7 de maig per testimoniar aquest nou pas que ha de conduir cap a la consulta vinculant a la ciutadania que es preveu durant els primers mesos del 2025.

El negociador d’Europa amb el Principat, Maroš Šefčovič, ha afirmat al comunicat el següent: “Tots som conscients de la necessitat de consolidar la nostra associació amb els nostres veïns i altres països que comparteixen els mateixos valors. Així, d’una banda, alinear Andorra i San Marino amb el marc del mercat interior de la UE representarà avantatges mutus per a totes les parts implicades. Al mateix temps, les propostes d’avui de la Comissió al Consell suposen un important pas endavant en l’enfortiment i el foment dels nostres llaços polítics”.

Segons el text, l’Acord d’Associació permetrà a Andorra i San Marino participar en el mercat interior de la UE i millorar la cooperació en altres àmbits polítics. El seu accés al mercat interior esdevindrà comparable al que gaudeixen Noruega, Islàndia i Liechtenstein en virtut de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Això respon en última instància a l’ambició dels dos països de construir relacions més estretes amb la UE.

L’Acord d’Associació es basa en els següents elements clau:

Preveu la participació dels dos països en un mercat interior ampliat homogeni en condicions de competència iguals i respecte de les mateixes normes.

L’accés al mercat interior en serveis financers serà progressiu i dependrà d’una auditoria reeixida de la robustesa dels marcs reguladors i de supervisió dels Estats associats. Les Autoritats de Supervisió Europees jugaran un paper central en el procés d’auditoria.

L’Acord d’Associació estableix un marc per desenvolupar i promoure el diàleg i la cooperació en àrees d’interès comú, com la recerca i el desenvolupament, l’educació, la política social, el medi ambient, la protecció dels consumidors, la cultura o la cooperació regional.

Introdueix un marc institucional coherent, eficaç i eficient, incloent-hi:

La interpretació i aplicació coherents de l’Acord d’Associació conforme a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea;

Un mecanisme de resolució de disputes amb el Tribunal de Justícia de la UE com a àrbitre final per a disputes sobre la interpretació i aplicació de l’Acord d’Associació.

En línia amb les directrius de negociació del 2014, l’Acord d’Associació té en compte la situació particular d’Andorra i San Marino així com les seves especificitats, derivades de les seves relacions de proximitat amb els seus països veïns membres de la UE, la seva grandària, inclosa la de les seves poblacions. Això es reflecteix en diversos ajustos així com en diversos períodes transitoris per a la implementació i aplicació de parts de l’acquis de la UE.

Següents Passos

Un cop el Consell doni el seu vistiplau, la UE, Andorra i San Marino podran signar l’Acord d’Associació i després passar-lo al Parlament Europeu per al seu consentiment. Després del consentiment del Parlament Europeu, el Consell podrà adoptar una decisió sobre la seva conclusió. Un cop Andorra i San Marino hagin completat també els seus procediments de ratificació, l’Acord d’Associació podrà entrar en vigor.

Antecedents

El 16 de desembre del 2014, el Consell d’Afers Generals va autoritzar l’obertura de les negociacions per a un Acord d’Associació amb Andorra, Mònaco i San Marino. La Comissió va assumir la responsabilitat d’aquestes negociacions el gener del 2022.

En les seves conclusions adoptades el juny del 2022, el Consell va instar la Comissió a finalitzar les negociacions abans de finals del 2023. Entre març del 2022 i desembre del 2023, es van celebrar 49 sessions de negociació i es va fer un progrés significatiu, portant a la conclusió de les negociacions a nivell de negociadors el desembre del 2023.