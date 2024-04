Els grups de la majoria tanquen files amb Govern amb el pla d'habitatge

Andorra la Vella"Potser el Cap de Govern s'ha de plantejar si ha de convocar una qüestió de confiança, vist el posicionament de la Massana (Ciutadans Compromesos) i els neguits que té a casa seva, a veure si té legitimitat o no per a seguir governant". Així s'ha expressat la líder d'Andorra Endavant Carine Montaner arran de la polèmica sobre les mesures que l'executiu va presentar per intentar posar 1.500 habitatges al mercat de lloguer en tres anys. La decisió més polèmica ha estat la de plantejar la possibilitat d'expropiar temporalment als propietaris de pisos buits que portin com a mínim tres anys tancats.

Montaner considera que la qüestió de confiança és el camí més normal perquè Espot pugui constatar si té o no suficient majoria per continuar governant. La segona opció "seria presentar una moció de censura" per demanar la seva destitució. La consellera estima que la situació derivada de la presentació de les mesures de l'habitatge ha generat un problema prou important entre els suports que té el Cap de Govern que és necessari avaluar si encara té suport d'una majoria absoluta.

L'única vegada que s'ha presentat una qüestió de confiança a Andorra va ser el 1993. Al desembre, quan no portava ni un any governant, Òscar Ribas, líder de l'Agrupament Nacional Democràtic (AND), va decidir posar a debat al Consell la seva continuïtat amb una qüestió de confiança. Els grups de Nova Democràcia (Jaume Bartumeu) i Iniciativa Democràtica Nacional (IDN) que havien permès la seva investidura ja no li donaven suport. Va perdre per 20 a 8. Només els consellers de l'AND van votar a favor. Automàticament li corresponia el torn al segon grup més votat a les eleccions, el Partit Liberal Andorrà. Francesc Cerqueda, líder del PLA, no va voler presentar-se a les eleccions.

La proposta de Montaner i la sospita de les diferències internes entre Ciutadans Compromesos i part de Demòcrates al pla d'habitatge presentat per Govern han derivat en un comunicat on els grups que formen la majoria de Govern ratifiquen el suport a aquest pla. El comunicat s'intitula 'Ple suport al Govern i a les mesures per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge'. I va signat per Demòcrates i Ciutadans Compromesos.

"Demòcrates, Ciutadans Compromesos i el conseller general en representació d'Acció Marc Magallón volem manifestar el nostre absolut suport al Govern, així com a les mesures anunciades la setmana passada per avançar cap a un creixement sostenible del país i fer front a una de les principals problemàtiques de la ciutadania: l'habitatge. Les formacions polítiques volem recordar que les mesures s'han treballat, els darrers mesos i en diferents seminaris, de manera conjunta entre el Govern i els grups parlamentaris que li donen suport, mantenint un debat enriquidor on s'han pogut expressar tots els punts de vista. Fruit d'aquest treball s'ha definit el conjunt de mesures meditades, des del consens, les quals properament prendran forma en un projecte de llei".