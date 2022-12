Sense inversió estrangera, Andorra hauria tingut deu anys de recessió segons Espot

Andorra la VellaXavier Espot ha destacat que tant els ingressos de les empreses com els dels ciutadans són òptims i no s'ha de ser pessimista. El Cap de Govern ha incidit en què aquest 'èxit' ha derivat en un problema per a part de la ciutadania perquè el creixement ha comportat, per exemple, un problema en l'habitatge. L'excés de demanda per l'atractiu que Andorra genera ha fet que el cost dels lloguers o dels pisos de compra hagin crescut molt.

Espot ha volgut recordar que la inversió estrangera ha estat clau en el creixement econòmic en l'última dècada. I ha incidit en què "sense la inversió estrangers s'haurien viscut deu anys de recessió". En aquest sentit, ha destacat que tant les empreses com els particulars que han vingut a viure al Principat "donen feina a empreses d'Andorra i també a treballadors" i aporten riquesa.

El Cap de Govern ha indicat que l'important és fer les modificacions pels efectes negatius en temes com l'habitatge, però sense perdre de vista que això ha arribat per un gran creixement econòmic que és envejable.

Les declaracions s'han fet en la trobada amb la premsa on es fa balanç de l'any per part de Govern i on han participat diferents ministres.