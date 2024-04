"Si els estrangers poguessin comprar més de dos pisos i els posessin a lloguer assequible, hi veuríem un problema?"

ARA AndorraJordi Ribó és un reconegut directiu en el sector immobiliari, amb una trajectòria exemplar com a expresident Mundial de la FIABCI, vicepresident de la Fiabci Andorra i secretari general de l’AGIA.

Arran la presentació del nou projecte de llei de sostenibilitat i habitatge els empresaris van titllar les mesures de Govern d'"intervencionistes" i que generarien inseguretat jurídica. L'entrevistat va assegurar que estaven "preocupats", ara amb el projecte més definit podrem conèixer millor la visió dels immobiliaris i propietaris.

Els immobiliaris es queixaven que les pròrrogues forçoses dels contractes d’arrendament han fet gairebé desaparèixer a efectes pràctics el mercat de lloguer. Continua igual?

Les pròrrogues forçoses òbviament han intervingut en el mercat de lloguer, ja que molts propietaris han decidit vendre en lloc de posar al mercat de lloguer les propietats.

Però les pròrrogues forçoses no ha fet que hi hagi menys pisos de lloguer. El principal problema és que avui en dia hi ha més demanda que oferta. No existeix un model clar de país. Tenim més negocis, més turistes, més població i això fa que el mercat de lloguer pateixi certa tibantor.

El mercat de lloguer no s’arregla únicament invertint en totxo. Influeixen molts factors a llarg termini a tenir en compte com la descentralització de les prestacions de serveis essencials, seguir revisant la mobilitat, explorar noves tecnologies per a la construcció d’habitatge assequible, entre altres. Certament, invertir en habitatge pot ser una política a curt termini, però el problema de l’habitatge s’ha de mirar a llarg termini. I per poder prendre aquestes decisions primer de tot s’han de tenir dades reals sobre l’habitatge. Hem de poder fer un diagnòstic clar del què ens està passant i per què. I això a Andorra avui no passa.

Estan d’acord que la renovació de tots els contractes s’hagi allargat fins al 2027?

El fet d'estar-hi d’acord o no a hores d’ara ja és massa tard, ja que l’aplicació de la llei està en vigor. El que sí que tenim clar, és que s’ha d’actuar ràpidament perquè el 2027 gran part dels contractes de lloguer estaran exhaurits i podem tenir un problema de lloguer molt més gran. A menys que tornin a intervenir el mercat i continuïn amb les pròrrogues de renovació.

Que opina del model de venda de la immobiliaria Monky de la qual s’han queixat alguns agents?

Models com el que vostè fa referència n’existeixen a diversos països. Com agents em d’entendre que vivim en un món molt més tecnològic, però el sector immobiliari es un sector que té com a principal diferenciar el factor humà i la creació de confiança amb els nostres clients. Avui en dia, la tecnologia això no ho pot transmetre.

El mercat de venda té una falta de pisos que fa molt difícil que hi hagi negoci per a tothom?

Són cicles econòmics i ara ens toca viure aquest. El sector immobiliari ja ha afrontat diferents crisis i sempre ens reinventem.

Els inversors estrangers continuen venint a comprar habitatges?

Andorra és un país atractiu. Ara bé, si creix aquesta inseguretat jurídica deixaran de venir. I fer-los tornar serà molt més complicat.

Què pensa de la limitació a dos pisos de compra per als estrangers de les noves mesures?

Limitar és una paraula que mai m’ha agradat. Si els estrangers poguessin comprar més de dos pisos i els posessin a lloguer assequible, hi veuríem un problema? Crec que incentivar ha de ser part de la solució.

El sector està en un moment difícil que acabarà provocant el tancament d’alguna agència o creu que es remuntarà?

Francament no sé què passarà. Però dins de tots els cicles econòmics quan hi ha moments difícils hi ha immobiliàries que tanquen i en moments de creixement econòmic n’obren més.