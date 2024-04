L'absència d'un líder clar no frena els plans d'un nou partit de dreta pura després de les mesures de l'habitatge

Andorra la VellaEl projecte d'un nou partit de dretes avançat per Poble Andorrà ha agafat un important impuls arran de la crisi derivada per la presentació del pla de mesures per posar més habitatges de lloguer al mercat. El punt més polèmic ha estat que Govern ha anunciat l'expropiació temporal dels pisos que portin com a mínim tres anys buits. Aquesta decisió va derivar en què part dels demòcrates, especialment a Encamp i Ordino, i els socis de govern de Ciutadans Compromesos, mostressin el seu descontentament en no compartir una mesura que consideren extremadament intervencionista de l'Estat, un atac a la propietat privada i un cop a la ideologia de centredreta o dreta.

Els impulsors d'aquesta nova formació veuen ara un espai més clar després d'aquesta crisi ja que s'ha establert com una espècie de línia de qui estava en la part més dretana i més esquerrana dels que formen la majoria de Govern. La voluntat, segons fonts properes al projecte, és que se sumin tot un seguit de forces polítiques sense apriorismes ni parlar de qui pot ser el líder del projecte. La idea seria agrupar el màxim de gent possible i posteriorment decidir qui està al capdavant, perquè fer-ho a la inversa pot generar reticències inicials que no permetin que el projecte s'enlairi.

Comptat i debatut, el resultat desitjat és aconseguir una amalgama on siguin presents els sectors més dretans dels demòcrates, Ciutadans Compromesos, el que queda de liberals i Terceravia, grups independents com Virtus i gent vinculada a altres associacions que considera que els demòcrates han girat a l'esquerra i ja no els representen. Aquí hi hauria agrupacions de propietaris, especialment els d'Ordino enfurismats per com el comú demòcrata els volia convertir la pràctica totalitat dels terrenys en inedificables. També gent vinculada als apartaments turístics o altres grupuscles socioeconòmics que no comparteixen el que consideren una deriva esquerrana de la majoria de Govern.

El termini que es plantegen pot ser doble. D'una banda, l'objectiu seria tenir una partir creat i rodat al 2027 per a presentar-se a les eleccions generals. Les fonts consultades han afirmat que hi ha un altre escenari que consideren possible. El referèndum sobre l'Acord d'Associació serà a la primavera del 2025 i una derrota del 'sí' podria provocar una convocatòria d'eleccions. És en aquest potencial escenari en el que estan accelerant el procés per poder crear la formació en els propers mesos i poder concórrer a uns comicis si Espot dissolgues el Consell després d'una hipotètica derrota en el referèndum.