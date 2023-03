L'enquesta política situa DA com a guanyadora de les eleccions amb el PS per sota i Andorra Endavant com a tercera força

Sant Julià de LòriaDemòcrates per Andorra seria la llista més votada amb un 41,72% dels vots en les properes eleccions generals del 2 d'abril. Així ho revela l'enquesta política presentada aquest dijous per l'àrea de Sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (ARI) després d'ajuntar el vot decidit expressat pels enquestats i la seva simpatia envers les formacions polítiques. L'enquesta situa en segona posició la coalició formada pel PS i SDP amb un 25,41% dels sufragis mentre que Andorra Endavant es col·locaria com a tercera força política amb un 13,29% dels vots. Ben a prop apareix Concòrdia, amb un 11,42%, i més lluny els partits de Liberals d'Andorra (6,29%) i Acció (1,86%). El treball de camp s'ha efectuat entre el 21 de febrer i el 8 de març entre persones majors de 18 anys escollides de manera aleatòria: 810 amb nacionalitat andorrana i 400 no andorranes.