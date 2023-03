Liberals inicia campanya apostant per retornar l'estabilitat al país

Andorra la VellaJosep Maria Cabanes, líder de Liberals, ha anunciat aquesta tarda en el marc de l'enganxada de cartells que ha marcat l'inici de la campanya electoral de les Eleccions Generals, que es proposa recuperar "aquella estabilitat que sempre havia caracteritzat Andorra abans que es produïssin grans esdeveniments mundials com la irrupció de la pandèmia o la guerra d'Ucraïna i la seva conseqüent afectació de l'economia". Així ho ha expressat aquesta tarda el candidat a cap de Govern de la formació blava, qui ha reivindicat el caràcter tradicional del partit i ha recalcat que la seva prioritat sempre ha passat per servir els col·lectius, els organismes i la gent del país. "Ens preocupem per la gent gran, el jovent i els treballadors. Volem recuperar aquella alegria del món laboral que avui ha quedat una mica tergiversada" ha assegurat.

Així, Cabanes ha recordat el lema de partit, 'Primer Andorra', i assenyalat que "som el partit liberal més antic de la història que ha governat durant molts anys, els últims quatre dels quals en coalició". En aquest sentit, el líder de la formació ha comentat que la responsabilitat política de tots és anar units. "El poble vol unió i veure un Govern, un Consell General i unes institucions fortes més enllà de colors polítics" ha ressaltat. Pel que fa a les possibilitats que pot obtenir el partit quant a resultats en l'àmbit nacional i en l'àmbit parroquial, Cabanes s'ha mostrat confiat. "Les tenim totes. Hem fet un programa molt consensuat i tenim molta il·lusió a tot arreu on estem presents".

Quant a novetats en la campanya, Cabanes ha informat que, com a acte de responsabilitat mediambiental, aquesta serà la primera vegada que no hi haurà el programa electoral en paper i que s'hi podrà accedir a través d'un QR. "Per a mi és un plaer immens tornar després de tots aquests anys de vacances polítiques, tot i que sempre he estat al costat del poble" ha remarcat el cap de llista. "Em fa una il·lusió terrible aportar la meva experiència per aconseguir una millora de la qualitat de vida del ciutadà" ha afegit Cabanes, qui ha admès que aquest era el moment indicat per a poder estar "al costat del poble".

Pel que fa a l'enquesta política d'Andorra Recerca + Innovació publicada el passat dijous 16 de març en què es pronosticava que la formació quedaria fora del Consell General per la via de la circumscripció nacional en rebre el 6,29% dels vots, Cabanes ha declarat que tan sols "són estadístiques creades a partir d'un petit nombre de votants" i que, "el dos d'abril sabrem exactament si això correspon a la totalitat dels electors". En tot cas, el candidat a cap de Govern de Liberals ha insistit que, més enllà d'aquestes publicacions, sempre s'ha d'estar al 100%.