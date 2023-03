Liberals proposa crear una Autoritat Nacional del Transport i la Mobilitat per gestionar la circulació interna i externa d'Andorra

Andorra la VellaLiberals ha presentat aquest dimarts les propostes de la formació en matèria de mobilitat. El número 3 de la llista nacional, Jaume Bonell, ha expressat la voluntat del partit d’impulsar la creació de l’Autoritat Nacional del Transport i la Mobilitat com a organisme vertebrador de les noves infraestructures que s’han de tirar endavant per millorar la mobilitat interna del país, especialment pel que fa a les variants de Sant Julià de Lòria i la Massana.

A més, la formació s’ha compromès a posar fil a l’agulla a l’estudi de la variant del poble de Canillo; les millores dels accessos cap a França a través de la carretera de la Solana del Pas de la Casa, i millorar la capacitat de l’N-145. Tot plegat, ha dit Bonell, “sense obviar la necessitat d’estudiar i tirar endavant el transport segregat mitjançant un tramvia que enllaci el sud de Sant Julià i la part alta d’Escaldes” per tal que, posteriorment, pugui lligar-se amb el transport per cable fins a la vall del nord i la vall d’orient.

Bonell ha assegurat que en termes de mobilitat “penso que ens avantatja alguna cosa” com és el fet que “les grans infraestructures encara les tenim pendents de fer”, per la qual cosa la idea és apropar a Andorra “models que han reeixit en països del nostre entorn”. Paral·lelament, ha explicat que la formació també considera de vital importància “lligar el transport segregat amb l’aeroport, la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria”, ja que “és una necessitat imperativa a l’espera que pugui arribar el ferrocarril”.

Pel que fa a les prioritats d’actuació, la formació considera que s’ha de diferenciar entre la mobilitat interna i l’externa, “i aquí hem d’anar en paral·lel”. “Internament, tenim problemes identificats com el de la Massana i Sant Julià. També caldrà estudiar alguna alternativa a Canillo i mirar de fer millores en el tram entre Canillo i Soldeu, però sense oblidar la necessitat de desenclavar Andorra amb infraestructures, ja sigui amb una prolongació de la CG2 cap a França o amb millores de connexió de la CG1 amb l’N-145”, ha asseverat.

De fet, Bonell ha assegurat que de cara a aquesta propera legislatura ja hi ha actuacions que es podrien començar a executar -principalment a la Massana i Sant Julià- mentre que també es pot aprofitar per “posar al dia” projectes que formen part de la cartera d’Ordenament Territorial com la variant a la carretera de la Solana del Pas. De fet, ha dit que la previsió econòmica per 400 metres del vial lauredià representa un cost de fins a 25 milions d’euros. “En un termini de 8 anys hem d’avançar molt ràpidament. Els darrers estudis de mobilitat ens diuen que el 2030 col·lapsem i, francament, no ens podem distreure i hem d’avançar ràpidament per donar solucions i facilitar la vida a la gent”, ha afegit.

Finalment, i en referència a l’Autoritat Nacional del Transport i la Mobilitat, Bonell ha expressat que l’organisme podria dependre del departament de Transport, d’Ordenament Territorial o també del ministeri d’Interior, ja que “estem parlant de posar en ordre tota una xarxa viària”. En conclusió, ha dit que ha de ser un organisme “impulsor” de totes aquestes obres, però no “executor”.