Liberals vol potenciar els Centres d'Atenció Primària per descongestionar el Servei d'Urgències

Andorra la VellaEl líder de Liberals, Josep Maria Cabanes, ha proposat aquest dimecres en unes declaracions davant l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell potenciar el servei 24 hores dels Centres d'Atenció Primària del país amb l'objectiu de descongestionar el col·lapse que pateix actualment el Servei d’Urgències. "Els casos més greus s'han de continuar atenent a urgències, perquè és on hi ha gran part de la maquinària i serveis, però un 60% o 70% de les cures es podrien fer als CAPS" ha assenyalat el candidat a cap de Govern.

En aquest sentit, Cabanes ha plantejat obrir els caps 365 dies l'any. "Aquest canvi permetria més proximitat al ciutadà, més facilitat, menys desplaçaments i menys cues, ja que, a hores d'ara, molts pacients poden arribar a esperar fins a tres hores a urgències" lamentava el número u de la llista nacional de Liberals.

Per altra banda, el líder de la formació blava ha insistit en el fet de construir un nou edifici per a emplaçar-hi un centre de dia. "El que tenim en l'actualitat ha quedat petit i obsolet. La població va creixent i hem de tenir un hospital de dia digne, ampli i amb tots els serveis que són necessaris en aquest moment" ha plantejat Cabanes mentre assegurava que "a escala d'hospital, cal un replantejament general". De fet, Cabanes ha recordat que Andorra és un país que té una bona sanitat i una bona educació, uns "pilars fonamentals del món en el qual vivim". Precisament per aquest motiu, el cap de llista de Liberals ha destacat que la formació ha decidit incloure dins el seu programa l'ampliació d'aquest hospital, que ja es troba al 90% de la seva capacitat. "Avui reiterem una vegada més que cal definir quants volem o quants podem ser en aquest país" ha indicat.

En ser interpel·lat sobre el fet d'incloure o no una unitat de radioteràpia al Principat, Cabanes ha puntualitzat que no té sentit fer una gran inversió per una maquinària que evoluciona i queda obsoleta cada dos o tres anys. "Jo crec que quan algú li diuen que té un problema greu de salut es planteja acudir al millor lloc del món. I, una de les virtuts que tenim a Andorra, és que estem a dues hores de Barcelona i de Toulouse" ha remarcat.

Quant als metges especialistes, el líder de la formació blava ha indicat que és rellevant optimitzar el talent nacional així com apostar per atreure grans centres que es poguessin instal·lar a Andorra. "Crec que seria un reclam turístic, nacional i una solució pel nostre ciutadà" ha assegurat Cabanes.