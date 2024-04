Majoral considera que Demòcrates ha virat cap a una tendència "més cap a l'esquerra"

Andorra la VellaEl conseller d'Unió Laurediana i excònsol major Josep Majoral considera que les polítiques de Demòcrates estan portant el partit a una tendència més "cap a l'esquerra que no pas cap a la dreta". En una entrevista que ha oferit aquest dimecres a Avui serà un bon dia, ha sentenciat que "avui dia no es pot definir com un centredreta, sinó centreesquerra".

Majoral afegeix que això no ve únicament de les recents polítiques de l'habitatge, sinó que fa temps que s'està abandonant aquest electorat de centredreta. Recorda que el partit es va fundar com una coalició d'aquesta ideologia per fer fora el llavors cap de Govern Bartumeu, experiment que va funcionar. Tot i això, considera que a poc a poc ha anat virant cap a una ideologia més de centre o, fins i tot, una mica escorada a l'esquerra.

L'excònsol reflexiona que hi ha dues formes d'afrontar el problema de l'habitatge, i és protegint el llogater o el propietari, i que Govern ha optat per la primera via. L'esperable d'un espai de dreta o centredreta seria reforçar la posició dels propietaris i dotar-los de més eines i incentius per a posar el seu pis al mercat de lloguer.