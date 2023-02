Majoral diu que s'està infrafinançant el nou vial de Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, s'ha pronunciat sobre la partida dels pressupostos generals destinada al nou vial de la parròquia. Majoral defensa que el nou vial és una prioritat de país perquè les cues que es formen a Sant Julià no només molesten a aquells que hi viuen. La partida destina 25.000 euros per a l'estudi del projecte i, segons ha informat RTVA, l'ha titllat de "ridícula". "Amb 25.000 euros no sé què pretenen fer. En tot cas, el que està clar és que el vial no serà", assegura el cònsol major de la parròquia.