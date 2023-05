Majoral insisteix a reduir els vehicles en circulació al país fent aparcaments dissuasius

Andorra la VellaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha rescatat la idea dels aparcaments dissuasius a l'entrada del país com a mesura per a reduir la quantitat de vehicles que hi ha a les carreteres andorranes, tal com informa RTVA. Afegeix, això sí, que únicament serà possible reforçant de forma important la xarxa de transport públic.

Majoral recorda que aquesta proposta ja la van presentar el 2019 quan el partit va concórrer a les generals. Reconeix que malgrat que no és el seu camp, està completament convençut que la solució pot passar per aquest tipus de mesures.