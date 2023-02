Marta Pujol, principal candidata per liderar el PS a Encamp

EncampLa vocal de l’executiva socialdemòcrata Marta Pujol és la gran favorita per liderar la llista socialdemòcrata a Encamp, mentre que el segon lloc l’ocuparà un membre de Socialdemocràcia i Progrés. L’acord entre els dos partits fixava que les llistes anirien amb repartiment un i un en els dos primers llocs.

Serà la primera presència activa de Pujol en un lloc destacat dins del panorama polític. Ha tingut més presència en el món sindical amb la vicepresidència del sindicat de funcionaris de l’administració general. Pujol treballa com a funcionària des de mitjans dels anys noranta al departament de Política Lingüística del que va ser directora.

Pujol substituirà al capdavant de la llista David Rios que és el candidat que s’ha presentat per liderar el projecte tant a les últimes nacionals com a les comunals i que ara és conseller comunal a l’oposició.

Per part d’SDP que gairebé no té cap presència coneguda a la parròquia, però sí va fer una llista al 2019 els únics noms que es coneixen, perquè van formar part de la llista són, Aaron Comella, Judith Montoro, Oriol Aguiar, David Torres i Joan Carles Romera. No hi ha cap constància si estaven o estan al partit o només van prendre part en les eleccions. Van fer 202 vots.