La moció de censura de Montaner no comptarà amb Pintos

Andorra la VellaVíctor Pintos no donarà suport a la iniciativa plantejada per Carine Montaner, líder d'Andorra Endavant, d'executar una moció de censura contra Xavier Espot, segons recull RTVA. El conseller, alhora, defensa que les mesures proposades per Govern en matèria d'habitatge atempten contra el dret a la propietat privada, però recorda que encara no se sap el contingut del projecte de llei en detall i no considera que una moció de censura sota aquestes condicions no té sentit ni recorregut.