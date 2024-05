Montaner afirma que regular el cànnabis terapèutic seria positiu per l'economia d'Andorra

Andorra la VellaCarine Montaner va criticar l’actuació de la justícia fa unes setmanes pel cas d’un jove amb epilèpsia que arran comprar 500 g de CBD va ser detingut i actualment porta set/vuit mesos en empresonament preventiu. Per aquest motiu Montaner ha afirmat que des del grup parlamentari preveuen entrar la setmana vinent aquesta proposició de llei per regular el mercat del cànnabis terapèutic o medicinal.

El CBD no és droga

El CBD no és una droga per l’OMS, de fet comporta algunes propietats positives per tractaments de diferents malalties i Montaner deixa molt clar que mai estarà a favor del cànnabis recreatiu. No obstant aquest cas ha deixat entre veure la necessitat de canviar la llei, segons la consellera de l’oposició, ja que està “antiquada” i demana a la majoria una reflexió.

Una opció més per diversificar l'economia

Andorra Endavant esmenta en un comunicat d’Instagram que a banda d’aconseguir que casos com el de la detenció no es repeteixin també es recomana una valoració per apostar en aquest sector en un moment en què Govern vol diversificar l’economia andorrana. Montaner diu que el declivi del tabac és una evidència i què a França ja s’han aconseguit 25.000 milions d’euros amb un mercat regulat. A més afirma que hi ha sis negocis a Andorra que venen CBD.

Una tendència present a Europa

A la Unió Europea no existeixen regles unitàries sobre l'ús del cànnabis. En els darrers 20 anys, molts països han reduït o eliminat les penes de presó per la possessió de petites quantitats. A més d'Alemanya, diversos països han adoptat noves regulacions per al consum recreatiu o planen fer-ho.

Als Països Baixos, la possessió i consum de fins a cinc grams de marihuana estan permesos des de 1976, i també es tolera la seva venda en "cafès" amb llicència. El cultiu i la venda en grans quantitats, però, no estan permesos. El país va ser el primer de la UE a autoritzar l'ús medicinal del cànnabis el 2003.

Finalment, a Luxemburg des de juny està permès el cultiu i consum de petites quantitats de cànnabis en l'àmbit privat. Es poden cultivar fins a quatre plantes per llar, però portar més de tres grams en públic es considera tràfic de drogues.