Andorra la VellaAndorra Endavant, la formació política andorrana, ha anunciat la seva decisió de no participar en l'elaboració de la llei de represa del cabal europeu, en el marc de les negociacions sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea (UE). El cabal comunitari de la Unió Europea són el conjunt de normes, actes, principis i programes que vinculen a tots els estats membres de la Unió Europea. Per tant, la llei significa la represa de totes les directives europees a Andorra.

Tot i comprendre la iniciativa del Govern per treballar en aquesta llei, Andorra Endavant considera innecessària la participació de grups contraris a la represa del cabal o parlamentaris que no s'han posicionat clarament al respecte. La formació ha reafirmat la seva postura de suspendre les negociacions amb Europa pel que fa a l'Acord d'Associació, basant-se en un estudi d'impacte neutral presentat per assessors jurídics del bufet Gide.

El grup de Montaner sosté que els contres d'aquest acord pesen més que els pros i aposta perquè la ciutadania andorrana decideixi mitjançant un referèndum vinculant. La formació expressa la seva preocupació per la lliure circulació de persones i la possible relaxació dels filtres d'entrada, destacant les especificitats del país, com la seva petita dimensió i la crisi de l'habitatge.