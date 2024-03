Montaner apunta que "hi ha risc de frau" en el vot judicial

Andorra la VellaAndorra Endavant està finalitzant una proposta detallada de modificació de la llei electoral per abordar les deficiències identificades durant les eleccions generals anteriors. Aquesta proposta inclou dos canvis importants: en primer lloc, eliminar la possibilitat de canviar el vot durant el procés de vot judicial i, en segon lloc, introduir el vot per delegació, permetent que els electors deleguin el seu vot en un altre en cas de no poder acudir a les urnes el dia de les eleccions.

La consellera i presidenta d'Andorra ha declarat que "hi ha un risc de frau" entorn del procés electoral i compara la situació amb el sistema francès: "A França, les caixes es queden in situ, després conten els vots i s'ha acabat", declara Montaner. Aquestes reformes tenen com a objectiu millorar la transparència, la integritat i la participació en el sistema electoral andorrà.