Montaner assegura que haurà de vendre casa seva si la condemnen a pagar 85.000 euros a Costa

Andorra la VellaCarine Montaner ha expressat en un article d'opinió la seva crítica al fet que la fiscalia l'acusid'un delicte de revelació de secrets i li demani dos anys d'inhabilitació. La sanció en cas de ser condemnada seria de 85.000 per a Ferran Costa. Cal recordar que Montaner, ara líder d'Andorra Endavant, era consellera de Terceravia quan es van produir els fets. Abans havia estat, però consellera liberal.

Al 2020 va demanar a la CASS els fulls de cotització de Terceravia per enviar-los a la gestoria. Com havia estat al grup parlamentari liberal en l'anterior legislatura, la Seguretat Social li va enviar per error els fulls de cotització dels liberals on Costa era el president. Montaner va veure que el grup li estava pagant un complement més i per tant el seu salari era més elevat. Ho va explicar a altres consellers. Finalment, la informació es va publicar.

Montaner ha fet un article d'opinió publicat al Periòdic d'Andorra intitulat 'La lluita d’una mare: resiliència enfront de la persecució política'. Un dels punts destacat és que assegura que en cas que sigui declarada culpable i hagi de pagar 85.000 euros d'indemnització a Ferran Costa haurà de vendre el seu habitatge per fer-hi front. També lamenta l'efecte que està tenint el cas en els seus pares i els seus fills que veuen els comentaris sobre l'afer en els mitjans de comunicació.

En l'article indica que "com a família monoparental i mare de dos fills, la vida em va portar per camins inesperats, entrelligant la meva existència amb els destins d’Andorra. (...)Però mai no hauria imaginat que la meva determinació per la transparència, la responsabilitat i ètica em portaria a un laberint de persecució i adversitat política. L’acusació penal del Sr. Costa per revelació de secret quan l’objecte del «secret» eren els seus salaris públics pagats amb diners públics, és a dir, amb els diners de tots els ciutadans, la creixent pressió mediàtica han afectat els meus fills i els meus pares que es fan grans. Cada titulada, cada comentari anònim cruel i brut, va ser com un punyal directe al cor, provocant-los dolor. Però com diu la frase popular «el que no mata reforça» i el cos i la ment s’acaben acostumant en part. No som de pedra, som humans. És difícil entendre la ràbia i la maldat d’alguns. És difícil entendre la injustícia i que algú et vol arruïnar la vida. Però com deia l’emperador Marc Aureli: «Cal tenir la força d’acceptar el que no podem canviar, la valentia de canviar el que es pot canviar i la saviesa de distingir l’un de l’altre» Massa joves els meus fills han vist com funciona el món, les injustícies, les manipulacions, les jugades polítiques brutes que intenten enfonsar-te i destruir-te amb el cicló de pressió política imparable La incertesa del futur ens envolta com una boira densa amb l’espasa de Dàmocles a sobre del cap amb la demanda del fiscal i del Sr. Costa de dos anys de presó condicional, la inhabilitació de dos anys com a consellera general i el pagament de 85.000 euros al Sr. Costa cosa que ens obligaria a vendre casa nostra per pagar la indemnització".