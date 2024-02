Montaner defensa que no hi ha revelació de secrets en fer públic el salari de Costa

Andorra la VellaCarine Montaner ha respost a la petició de la fiscalia de dos anys de presó condicional i dos anys d'inhabilitació per revelar el sou de Ferran Costa. Consideren que hi ha proves suficients per processar-la per revelació de secrets.

Si acaba sent culpable, hauria de deixar l'escó al Consell General. Ferran Costa va reclamar 64.000 euros que no ha cobrat des que va renunciar al sou complementari que li pagava el partit.

La líder d'Andorra Endavant defensa que no ha comès cap mena de delicte, i ha decidit fer públic l'escrit que ha presentat per demanar la nul·litat de l'aute, que desgrana els set motius que el justifiquen:

1) - Un salari públic no es pot considerar secret segons el GRECO (Audiència 1 de la Sra Montaner- Informe del GRECO)

2) - No existeix cap text legislatiu andorrà que parli expressament del secret d'un salari públic pagat amb els diners dels ciutadans.

3) - Cap origen il·lícit de la informació. Es tracta d'un ERROR de la CASS ja demostrat al Tribunal amb el testimoniatge de l'empleada de la CASS

4) - Comunicació en l'esfera estrictament política (Demostrat a les audiències 1 i 2)

5) - Cap filtració de la Sra Montaner a la premsa (Demostrat a l'audiència 1 i 2)

6) La motivació de la comunicació va ser per respecte a la ciutadania com a representant del poble i defensora dels interessos del poble.

La comunicació es va fer tot just quan la Síndica va anunciar una reducció del salari dels Consellers Generals per ser solidaris a nivell de la Covid al juny del 2020 és a dir 3 mesos després de la constatació dels fets. És en aquell moment que la Sra Montaner es va sentir moralment obligada de parlar del salari suplementari del sr Costa pagat per la dotació parlamentària del seu grup en l'esfera estrictament política. Tenia por que la iniciativa proposada per la Sindica de reducció de salari no fos real amb unes possibles compensacions via les dotacions públiques opaques. Volia evitar que alguns poguessin fer trampes i evitar una certa hipocresia parlamentària.

7)- La Sra Montaner va actuar en el marc del seu servei públic essent fidel a la seva visió d'ètica i de transparència, comparable segons va dir el Magistrat el Sr PIJUAN en la primera audiència de la Sra Montaner, a la dels països nòrdics".