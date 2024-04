Andorra la VellaLa consellera de l'oposició, Carine Montaner, ha llançat una crítica contundent contra les recents mesures del Govern d'Andorra per abordar la crisi de l'habitatge, denunciant el trencament del diàleg constructiu amb l'oposició i la implementació d'una mesura que considera pròpia "de sistemes comunistes": l'expropiació temporal dels propietaris pels habitatges buits.

Ahir al Consell General es va poder veure una tensió plausible envers Andorra Endavant i el PS amb Govern per haver marxat de la taula de treball per l'habitatge del consell arran l'executiu presentés el projecte de llei la setmana passada. El cap de Govern , Xavier Espot, defensa que s'anaven a treballar conjuntament aquestes mesures i que inicialment van voler presentar per a donar a conèixer els eixos del text.

La consellera d'Andorra Endavant en una de les seves preguntes retreu a Govern que hi havien mesures més laxes (taxar els pisos buits per incentivar el lloguer i ajudar als propietaris fiscalment) que no s'han impulsat les quals estaven tots d'acord i afirma que aquest intervencionisme té "un efecte boomerang" i que el mercat tindrà una resposta negativa davant la proposta.

"No cal ser un fènix amb economia per saber que l'excés d'intervencionisme té un efecte boomerang", va dir Montaner.

"Un 'thriller' jurídic"

Andorra Endavant ha expressat la seva preocupació sobre la manca de preparació del país per assumir les directrius europees, especialment enmig de la situació precària de les entitats públiques, com es va evidenciar amb l'escàndol recent de la CASS. Això planteja interrogants sobre la coherència del Govern en la seva gestió a llarg termini i sobre si realment té un model de país o una lectura geopolítica clara, deixant de banda la neutralitat històricaAndorra d'.

La consellera ha qüestionat l'efectivitat de les mesures intervencionistes del Govern per resoldre la crisi de l'habitatge, advertint que les decisions sobtades poden tenir efectes perversos i nefastos. Enmig d'aquesta incertesa jurídica i canvis polítics, Montaner ha comparat la situació amb un "thriller" jurídic que genera angoixa entre els ciutadans.

Amb aquestes declaracions, la consellera de l'oposició ha posat de manifest la preocupació sobre la direcció que està prenent la governança del país i ha cridat a una gestió més responsable i transparent per garantir el benestar dels ciutadans sense generar més incerteses ni tensions en la societat.