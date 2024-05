Montaner critica la justícia pels casos Mendoza, Costa i Escoriza

Andorra la VellaAndorra Endavant, liderat per Carine Montaner, ha emès un comunicat en el qual expressa la seva preocupació pel panorama judicial actual d'Andorra. Destaca que denunciar irregularitats pot tenir serioses repercussions legals, ja que molts individus que han revelat disfuncions internes han acabat sent perseguits o processats per les autoritats.

El comunicat es refereix específicament al cas del nou director general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), l’actual president del Consell Administració de la CASS i el director de la parapública, Josep Escoriza qui va ser processat després d'identificar greus errors en els càlculs de pensions d'invalidesa i buscar transparència. Andorra Endavant critica la decisió de la Batllia en aquest cas, afirmant que s'haurien d'haver processat els antics responsables de la CASS en lloc del nou director general.

"En democràcies europees establertes, els denunciants —o "whistleblowers"— són protegits per lleis que els reconeixen com a actors claus en la promoció de la transparència i la justícia. La Unió Europea, per exemple, ofereix una protecció robusta a aquests individus, reconeixent el seu rol vital en la lluita contra la corrupció" assenyala el comunicat.

"No obstant això, a Andorra, el camí per a qui tria alçar la veu és molt més difícil. Aquests individus es poden trobar no només marginats per les institucions que desafien, sinó també objecte de represàlies legals. Aquesta realitat no només perjudica la integritat del sistema judicial, sinó que també dissuadeix altres ciutadans de fer el que és correcte" afegeix.

El partit recorda que en democràcies europees els denunciants són protegits per lleis que reconeixen el seu paper vital en la promoció de la transparència i la justícia, i insta a les administracions a reconsiderar el marc legal que penalitza els denunciants. Conclouen afirmant que la reforma del sistema judicial és imperativa per assegurar la integritat i la transparència, i que el futur de la justícia a Andorra depèn d'un compromís amb la veritat i l'equitat.