Mortés acusa el moviment antiGrífols de sobredimensionar el conflicte amb fins electoralistes

OrdinoEl cònsol d'Ordino Josep Àngel Mortés ha assegurat en declaracions a RTVA que el "silenci sepulcral" actual del moviment antiGrífols demostra que les protestes abans de les eleccions van ser clarament una arma electoral. Afegeix que si realment fos un problema important per a la gent que vagi a la parròquia, ho continuarien demostrant en aquests moments.

Mortés, coneixedor que li resten pocs mesos del seu segon i darrer mandat al capdavant del comú, busca deixar tancar el nou pla d'urbanisme, però reconeix que no hi arribarà a temps. Apunta que han tancat el projecte per fer treballs durant set mesos, el que implica que ja s'acostaran massa les eleccions. Explica que "després hi ha una exposició pública de seixanta dies del nou pla d'urbanisme. Hi ha tot un procés que ens serà impossible aprovar-lo a nosaltres. Però sí que ho deixarem encaminat".