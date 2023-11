Sense oposició al pressupost de Govern per primera vegada en trenta anys

Andorra la VellaVa ser el 1994. I va ser en unes circumstàncies molt especials. Els primers comicis postconstitucionals havien deixat un parlament totalment fragmentat amb sis forces diferents. Governava AND amb 8 de 28 consellers. Nova Democràcia, que havia donat suport a la investidura d'Òscar Ribas, era un partit més de l'oposició. I IDN, l'altre suport, gairebé igual. Aquell Govern va saltar a finals del 1994 amb menys d'un any des de la investidura. Arribaria Marc Forné que governaria un decenni. En aquell context, no es va presentar esmena a la totalitat al pressupost de Govern.

Vint anys després ha tornat a passar la mateixa situació. El principal partit de l'oposició, Concòrdia, no presenta esmena a la totalitat al pressupost de Govern. Tampoc els altres dos, PS i Andorra Endavant. El debat del pressupost es farà igualment perquè s'ha d'aprovar en la sessió del 6 de desembre.

El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha incidit en què els ha "sobtat" el fet que no s'hagi presentat una esmena a la totalitat. Jordana, però no ha volgut entrar a valorar aquest situació perquè "no ens correspon a nosaltres, sinó als partits de l'oposició que podran explicar quins són els motius, nosaltres no els sabem".