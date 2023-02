Part de l'entorn de Terceravia vol un acord amb els demòcrates malgrat la insistència de Pintat de no fer pactes

Andorra la VellaJosep Pintat no es caracteritza perfer grans anuncis pel seu perfil moderat, fins al punt que encara ni tan sols ha explicat si serà o no el cap de llista de Terceravia a les eleccions. Pintat, però fa dos mesos que, davant de la possibilitat que les eleccions s'avancessin, va afirmar que Terceravia aniria sol a les eleccions. I fins a dia d'avui res ha canviat.

Les especulacions sobre un pacte amb els liberals per empegar una part dels trossos trencats del partit que es va trencar quan Gallardo va fer el sorpasso a Pintat en la presidència han quedat, de moment, en no res. Segons diferents fonts de polítics lauredians, Terceravia té damunt de la taula dues opcions, però curiosament cap d'ells és el pacte amb els liberals. I, segons aquestes fonts, li han fet saber tant als mateixos liberals com als demòcrates.

Les dues opcions són simples. La primera és mantenir la línia i anar sols als comicis. Cal veure aquí quin és el potencial de fer llistes d'un partit que fora de Sant Julià es poden comptar els seus integrants amb els dits d'una mà. El 'fiasco' del 2019 fora de Laurèdia va deixar el partit tan tocat que encara no s'ha recuperat fins el punt que Terceravia és Unió Laurediana més Joan Carles Camp.

Una part de Terceravia no vol repetir la història del 2019. El més probable és fer tres consellers per la multiplicitat de partits de dretes, els vots que li robarà l'exUL Carine Montaner a Sant Julià i el seu paper poc transcendent en aquests quatre anys. Insisteixen que no té cap sentit. Que és millor pactar amb DA abans de les eleccions, garantir la majoria i posar un preu alt. Després pot ser que els hi passi com el 2019 i aquest cop ni els tinguin en compte.

Pintat segueix, segons les fonts, impertèrrit. Creu que la seva missió és que es pugui escoltar al Consell la seva visió, o la d'Unió Laurediana, però que no li toca governar perquè són un partit minoritari. En poc més d'una setmana se sabrà quina és l'opció elegida.