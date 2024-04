Pintat adverteix que si es tomba l'acord d'associació Andorra no es quedarà en l'estat actual

Andorra la VellaL’excap de Govern Albert Pintat assegura que si la població acaba tombant l’acord d’associació amb la UE en el referèndum previst per inicis del 2025, no es tornarà a l’actual estadi i començarà un camí de dificultats amb els estats veïns, segons recull RTVA de l’entrevista que ha tingut lloc aquest matí al programa ‘Avui serà un bon dia’. “Començarà una cosa nova d’un tercer país i com a tercer país podem tenir moltes dificultats començant per la duana”, afirma Pintat. Tanmateix, apunta que “podem tenir problemes” que si no es donen en el present, arribaran en el futur perquè “quedem despenjats”. Compara el cas d’Andorra amb el de Mònaco i assegura que ells s’ho poden permetre perquè tenen un estat ric i té la protecció directa i permanent de França, a diferència del Principat que manté equidistància entre França i Espanya.

Pintat també ha reconegut que va votar a Concòrdia a les passades eleccions generals tot i que no està d’acord amb la posició del partit pel que fa al pacte amb la UE. Segons considera, haurien d’explicar les alternatives que ofereixen a l’hipotètic ‘no’ a Europa. A més, apunta que “Andorra sola no pot viure ni prosperar”.