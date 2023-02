Pintat declara que no van presentar llista a Sant Julià perquè no tenen candidatura nacional

Sant Julià de LòriaJosep Pintat ha explicat que Unió Laurediana no es va presentar a la territorial de Sant Julià per a les properes eleccions perquè no tenia cap sentit "si no hi havia una candidatura nacional". Pintat ha reconegut que feia un any i mig que una de les possibilitats amb les quals treballava Terceravia era la de no presentar-se a les eleccions. En declaracions a Andorra Televisió, el president de Terceravia ha destacat que no li agraden aquests jocs pels quals les forces polítiques s'uneixen, com la coalició que ha governat per anar separats a les eleccions i després tornar-se a unir. Ha afegit que hi havia la necessitat de "reposicionar una mica l'entorn dels esdeveniments que hi ha hagut i clarament, el nostre projecte de futur per transmetre'l més clarament als andorrans".