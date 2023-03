Pintat mostra la seva preocupació per les negociacions amb la UE: "han canviat de postura, volen gairebé la integració"

Andorra la VellaEl president de Terceravia+UL, Josep Pintat, ha declarat en els micròfons dels Matins de la Nacional, i que ara recull RTVA, que ha notat durant els darrers mesos com la UE ha anat endurint les condicions per assolir l'acord d'associació. Assegura que les implicacions d'això l'inquieten especialment, ja que en paraules literals, "la figura de l'estat andorrà tal com la coneixem i la seva sobirania desapareixeran". Això es deu al fet que la UE, segons Pintat, s'està sortint del camp de l'acord d'associació per a gairebé entrar en el camp de la integració. Assegura que tindríem les mateixes obligacions i requisits que països com França o Espanya, però sense dret a vot, per la mida i proporció del Principat respecte als integrants de major pes.