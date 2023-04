La polèmica presència d'Enric Casadevall a la celebració de Concòrdia

Andorra la VellaEl president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va decidir anar a celebrar amb Concòrdia els resultats obtinguts en les eleccions generals. Casadevall, se suposa, hi era perquè és el pare del número tres de la llista d’aquest partit, Jordi Casadevall, que va entrar al Consell General en haver obtingut la formació tres escons. El president de la Justícia va ser captat per les càmeres que recollien la festa del ‘partit dels Cernis’ un cop ja es coneixien els resultats. Aquesta imatge no ha agradat gent a diferents persones vinculades a Demòcrates. Consideren que el seu càrrec institucional no permet que es manifesti públicament donant suport, ni que sigui presencial, a cap de les forces polítiques.