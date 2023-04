"Prefereixo que els liberals entrin a Govern, però han de rebaixar les pretensions"

Andorra la VellaXavier Espot es troba en ple procés de la formació de Govern i d'establir quins són els pactes als quals demòcrates ha d'arribar abans que es constitueixi el Consell General. En aquest context ha concedit una entrevista.

- L'escissió liberal, Acció, té divisió interna sobre si ha d'entrar a Govern o quedar-se al marge perquè és més fàcil fer créixer el partit marcant perfil propi.

- Plantejar-se aquesta situació és legítim, sobretot tenint en compte que van tenir un resultat electoral per sota de les expectatives. En moments com aquest és normal que s'obri un període de reflexió i de recol·locació. Quan tens un resultat decebedor i vens d'estar en una coalició, creus que marcar perfil propi és la millor forma d’anar a millor. Els demòcrates tenim clara la voluntat clara de Marc Magallon de donar suport a Govern des del Consell General.

- Amb els liberals és més complicat perquè les seves demandes són més altes pel pacte preelectoral.

- El pacte amb els liberals tenia com a punt de sortida uns resultats electorals mínims. I això significava que haguessin obtingut almenys un conseller. Això no ha estat així. Per tant, han de modular les seves exigències. Això no vol dir que no hi hagi pacte, però ha de ser coherent i adaptat a la realitat. S'ha de reconèixer que sense el seu suport no s'hagués guanyat en alguna parròquia. I se'ls hi ha d'agrair. Ara bé, nosaltres no podem trair la voluntat dels electors i no poden haver-hi dos consellers liberals, perquè això seria tergiversar el que els votants han decidit. La lògica diu que han de tenir un i el tindran.

- És partidari que entrin a Govern?

- Jo prefereixo que se sumin al projecte i entrin a Govern perquè la col·laboració ha estat bona en els quatre anys de la passada legislatura. Els demòcrates sempre tenim la intenció de sumar ja que tenim clar que una perspectiva endogàmica no és bona. Ara bé, dependrà d'ells perquè s'han d'adaptar a la realitat i ser conscients de quina és la situació.

- Hi ha membres de demòcrates que preferirien que no entressin.

- En tots els partits hi ha gent que té opinions diverses respecte als pactes o coalicions.

- Què en pensa de la dimissió de Pere López com a líder dels socialdemòcrates?

- No em produeix cap satisfacció que una persona, encara que sigui rival polític, però amb moltes qualitats desaparegui de l’escena. És cert, però que la derrota estrepitosa soferta no es podia resoldre sense una decisió d'aquesta magnitud. És imprescindible per poder refundar el partit. És un gest que l'honora perquè a més no hi ha un relleu clar i potser podia haver decidit continuar. Una decisió valenta i no es pot dir el mateix del seu soci, Jaume Bartumeu. Potser és igual de responsable de la desfeta de la coalició PS-SDP a les eleccions. I si comparem com han fet front els dos a la desfeta, un d'ells ha estat conseqüent i ha plegat, mentre que l'altre intenta tapar-ho desqualificant a aquell partit i a aquella persona que ha guanyat les eleccions. Històricament sempre ha fet el mateix. Mai va assumir la responsabilitat en cap dels resultats adversos de la seva trajectòria.

- L'ha sorprès l'impacte que ha tingut en les eleccions la preocupació per la situació de l'habitatge?

- Crec que era una evidència que és un dels grans reptes als quals s'ha de fer front en aquesta legislatura. S'ha demostrat que és un problema molt més transversal del que algunes persones podien pensar. Afecta a capes molt importants de la població. S'ha de tenir en compte que el problema és evident, però no hi ha una solució miraculosa per arreglar-ho.

- Concòrdia serà el principal partit de l'oposició. Veu una relació diferent de la que va haver-hi amb els socialdemòcrates la passada legislatura?

- És difícil saber quin serà el seu tarannà i suposo que l'anirem descobrint a mesura que vagi avançant la legislatura. Els tocarà definir una posició molt més concreta en molts temes. S'hauran de posicionar i proposar mesures en temes complicats com el sistema de pensions o la salut pública, per exemple. Han centrat la campanya en uns temes molt concrets com l'habitatge o l'impacte del cost de la vida.

- El discurs de Concòrdia s'ha anat modulant durant la campanya i algun dels posicionaments d'inici com l'oposició a l'acord amb la Unió Europea s'han suavitzat.

- Han calmat algunes propostes perquè s'han adonat d'algunes inicials com vetar la inversió estrangera causarien un sotrac important al país. Espero que puguin estar en comissions com la de la Unió Europea i així poder veure quina és la realitat de les negociacions. Per part meva no escatimaré esforços perquè puguem assolir amb els partits de l'oposició acords en els grans temes d'Estat.

- Ha patit molt en aquesta campanya pels atacs contra Andorra i contra càrrecs del país, entre els quals es troba vostè, per part de 8TV i del pamflet difamatori?

- Podia imaginar, perquè fa anys que dura, que hi hauria injúries. Lamentablement, estem una mica acostumats. Ara bé, no m'esperava la cruesa de la campanya bruta que s’ha portat a terme. No es podia preveure aquesta intensitat. La ciutadania per sort és intel·ligent i ha vist de què anava tot això.

- Hi haurà querelles?

- Estem fent el que vam dir. Personalment i institucional estem fent l’anàlisi per restablir nostre bon nom i l'honorabilitat d'Andorra en general i la meva i de la meva família en particular.

- Amb aquestes campanyes contar qui està al davant del país, com ja va passar amb Toni Martí, tem que sigui més difícil trobar un relleu per liderar els demòcrates?

- Ser Cap de Govern en aquestes circumstàncies és un sacrifici personal i familiar personal. Però és un gran honor i el lloc des d’on pots fer més coses per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Compensa si tens vocació de servei públic. El relleu s'haurà de fer de forma progressiva i ordenada, però ara és massa aviat per parlar-ne.