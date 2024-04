Andorra la VellaA una entrevista a RTVA a Cerni Escalé, Pol Bartolomé, polític i autor del llibre 'Andorra i la qüestió Europea' , ha expressat la seva satisfacció pel fet de poder presentar el seu llibre amb persones que considera no només referents polítics sinó també amics. Bartolomé ha afirmat: "Per a mi va ser el privilegi de la meva vida poder presentar el llibre amb l'Oriol, el Gilbert i el Ladis. És algo que faria mil vegades més, costés el que costés, i honestament quan sigui gran i miri enrere aquest serà un dels meus millors moments polítics".

La polèmica va sorgir arran de la presentació del llibre, on Bartolomé va ser acompanyat per Oriol Ribas, Ladislau Baró Solà i Gilbert Saboya a l'escenari. Aquest acte, segons diverses fonts, va generar malestar dins del nucli dur de Concòrdia i Escalé qui ho va afirmar a l'entrevista, i es va considerar com un possible exercici propagandístic de l'Acord d'Associació. Aquesta tensió va portar a l'expulsió de Bartolomé de la vicepresidència de la comissió d'Exteriors, i va crear friccions amb Desperta Laurèdia, també.

Després de l'esclat de la crisi, membres de Concòrdia han expressat el seu malestar, considerant que la col·laboració de Bartolomé amb Demòcrates era una estratègia planificada per obrir una crisi dins del partit.