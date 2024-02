Progressistes-SPD promourà el 'sí' en l'acord amb la UE

Andorra la VellaEl consell nacional de Progressistes-SDP s'ha tornat a reunir després de les comunals i han centrat la trobada en els dos grans pactes d'estat: l'acord d'associació amb la Unió Europea i el pacte d'estat de salut, tal com recull RTVA. Quant a l'acord d'associació, s'han definit com a "europeistes" i, per tant, faran campanya a favor del 'sí'. Tanmateix, consideren que s'ha fet tard mostrant els textos. Pel que fa al pacte d'estat de salut, consideren que és cabdal per tenir un bon model de salut pel país.