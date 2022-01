El PS alerta de les conseqüències de l'eliminació de la mitja hora gratuïta en els aparcaments

Andorra la VellaEl PS + Independents d'Andorra la Vella ha reiterat aquest divendres que l'eliminació de la gratuïtat de la primera mitja hora en els aparcaments comunals és una "errada molt greu" i que no s'han previst les conseqüències de la mesura.

"Hem vist una altra vegada la precipitació de la cònsol", ha manifestat el conseller socialdemòcrata Sergi González, apuntant que molt probablement es generaran situacions en què es veuran més estacionaments en doble fila, sobre les voreres o en les parades d'autobús, amb el que això pot comportar a nivell de mobilitat. A més, "tampoc s'ha tingut en compte que ara, per accedir a les mini deixalleries comunals que es troben als aparcaments, els ciutadans hauran de pagar com a mínim 0,50 euros", ha afirmat.

En aquest sentit, González ha demanat tenir accés a l'informe que justifica la mesura i que demostra que els ciutadans anaven d'aparcament en aparcament per beneficiar-se de la mitja hora gratuïta, tal com va argumentar la cònsol major.

Per tot plegat, el conseller de PS ha tornat a parlar de la taula de mobilitat parroquial, que ha de servir perquè la ciutadania i els actors implicats puguin participar i aportar solucions a les diferents problemàtiques vinculades a la mobilitat que té la parròquia.

González és del parer que hi ha "moltes coses que es poden tirar endavant, però s'ha d'escoltar i tenir coherència". "Amb una comunicació més fluida i transparent ens enriquirem tots els ciutadans i la parròquia", ha manifestat.

En aquest punt, ha recordat que la majoria només ha convocat una comissió de mobilitat i circulació en els dos anys de mandat, fet que considera "molt vergonyós" i que demostra que "no hi ha ganes", per part de la majoria, de fer partícip la minoria d'aquestes problemàtiques.

És per tot això que la formació va engegar uns dies enrere una campanya de recollida de firmes en línia per recuperar la gratuïtat de la primera mitja hora en els aparcaments comunals, per fer partícip a la ciutadania, que pugui dir la seva. Alhora, és una iniciativa que servirà per "fer pressió" a l'hora de demanar, en el proper consell de comú, que es faci enrere en aquesta mesura.