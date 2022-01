El PS promou una recollida de signatures contra la supressió dels 30 minuts gratuïts als aparcaments de la capital

Andorra la VellaEls consellers del PS + Independents al comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, Sergi González i Lídia Samarra, han iniciat aquest dimecres una campanya de recollida de signatures a la plataforma Change.org en contra "de la decisió que la majoria al comú ha pres de manera unilateral respecte a l’eliminació de la gratuïtat de la primera mitja hora d’estacionament als aparcaments comunals de la capital".

Segons informa la formació en un comunicat, la petició de firmes, sota el títol 'Que torni la mitja hora als aparcaments comunals d’Andorra la Vella', té com a objectiu que la ciutadania pugui dir la seva signant aquest reclam i assolir així el màxim nombre de signatures possibles per tal de presentar-les a la propera sessió del comú d’Andorra la Vella i fer replantejar la mesura als cònsols de la capital.

Carmona, González i Samarra consideren que la decisió és merament recaptatòria i que no evitarà embussos, ni fomentarà el transport públic, ni reduirà la mobilitat. Així mateix, destaquen que afecta a tota la població, no només als turistes, ja que qualsevol resident que no tingui la targeta PK o que vingui d’una altra parròquia a la capital per fer despesa a Andorra la Vella haurà de pagar des del primer segon que accedeixi a qualsevol aparcament comunal.